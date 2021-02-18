На заседании Рады сегодня заслушают отчет Венедиктовой о работе генпрокуратуры

Также должны рассмотреть вопрос назначения судьи КСУ

Также должны рассмотреть вопрос назначения судьи КСУ

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На сегодняшнем заседании Верховная Рада заслушает отчет генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой о деятельности прокуратуры и рассмотрит вопрос назначения Виктора Кичуна на должность судьи Конституционного суда.

Как передает RegioNews, об этом говорится в повестке дня, опубликованной на сайте ВР.

Среди прочих задач, вынесенных на сегодняшнее заседание числится создание временной следственной комиссии о расследовании случаев и причин нарушения прав ребенка при осуществлении децентрализации полномочий по вопросам охраны детства.

Во втором чтении Верховная Рада может рассмотреть законопроект об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

Также депутаты намерены рассмотреть во втором чтении законопроекты №3526 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты лесов, предотвращения пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяниках и на землях других категорий", №2063 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения доступа защитника к лицу, которое имеет право на защиту", №3055 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия (Ланцаротской Конвенции)", №3901 "О внесении изменений в Закон Украины "Об автомобильных дорогах", а также в повторном втором чтении законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины с процедур банкротства (относительно мер, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии)"

Помимо этого, в повестке дня запланировано рассмотрение в первом чтении законопроектов №4643-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которыми являются транспортные средства" и связанного с им 4644-д "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины" (относительно временной легализации авто на еврономерах на льготных условиях), №4046 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования деятельности фермерских хозяйств", №4364 "О платежных услугах", №4535" О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост", №4225 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно Национального военного мемориального кладбища".

Кроме того, нардепы намерены определиться касательно законопроектов №№4535 и 4535-1 "Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему". Предварительно планировалось, что законопроекты будут отправлены на повторное первое чтение.

Ранее сообщалось, что в Раде хотят заслушать отчет Венедиктовой относительно "дел Майдана".