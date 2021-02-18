На засіданні Ради сьогодні заслухають звіт Венедіктової про роботу генпрокуратури

Також повинні розглянути питання призначення судді КСУ

Також повинні розглянути питання призначення судді КСУ

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На сьогоднішньому засіданні Верховна Рада заслухає звіт генерального прокурора України Ірини Венедіктової про діяльність прокуратури та розгляне питання призначення Віктора Кичуна на посаду судді Конституційного суду.

Як передає RegioNews, про це йдеться в порядку денному, опублікованій на сайті ВР.

Серед інших завдань, винесених на сьогоднішнє засідання значиться створення тимчасової слідчої комісії про розслідування випадків і причин порушення прав дитинипід час здійснення децентралізації повноважень з питань охорони дитинства.

У другому читанні Верховна Рада може розглянути законопроєкт про посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Також депутати мають намір розглянути у другому читанні законопроєкти №3526 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, торфовищах та на землях інших категорій", №2063 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на захист", №3055 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської Конвенції)", №3901 "Про внесення змін до Закону України "Про автомобільні дороги", а також у повторному другому читанні законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (щодо заходів, спрямованих на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії)"

Серед іншого, у порядку денному заплановано розгляд у першому читанні законопроєктів №4643-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов’язкових платежів, обʼєктом оподаткування якими є транспортні засоби" та пов’язаного з ним 4644-д "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України" (щодо тимчасової легалізації авто на єврономерах на пільгових умовах), №4046 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання діяльності фермерських господарств", №4364 "Про платіжні послуги", №4535 "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост", №4225 "Про внесення змін до деяких законів України щодо Національного військового меморіального кладовища".

Крім того, нардепи мають намір визначитися щодо законопроєктів №№4535 та 4535-1 "Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї". Попередньо планувалося, що законопроєкти будуть відправлені на повторне перше читання.

Раніше повідомлялося, що у Раді хочуть заслухати звіт Венедіктової щодо "справ Майдану".