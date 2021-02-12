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12 февраля 2021, 15:44 39

Дела Майдана: сообщено подозрение еще одному экс-судье райсуда Киева

12 февраля 2021, 15:44 39
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Фото из открытых источников
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Прокурорами Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении за незаконное препятствование проведению митингов и демонстраций, совершенное должностным лицом, бывшему судье одного из районных судов г. Киева (ст. 340 УК Украины).

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, 23 января 2014 года, с целью препятствования проведению митингов и демонстраций, при отсутствии доказательств и обстоятельств, отягчающих ответственность, судья привлек к административной ответственности участников автомайдана по факту неисполнения водителями требований об остановке.

Речь идет о двух участниках колонны транспортных средств, что 29 декабря 2013 года двигалась от ул. Крещатик г. Киева к резиденции "Межигорье" бывшего Президента Украины. Им был назначен наиболее строгий из возможных за данное правонарушение вид административного взыскания – лишения права управления транспортным средством.

В дальнейшем апелляционным судом производства были закрыты, а судья решением Высшего совета правосудия уволен с должности.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями ГБР.

Как сообщалось, 8 февраля бывшая судья Печерского райсуда получила подозрение по делу Автомайдана. Очевидно, что речь идет о судье Оксане Царевич.

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