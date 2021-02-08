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08 февраля 2021, 18:05 139

Довыборы в Раду на Франковщине: ОИК №87 провела первое заседание

08 февраля 2021, 18:05 139
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Треть членов окружной комиссии не явились на первое заседание
Треть членов окружной комиссии не явились на первое заседание
Фото: ОПОРА
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В городе Надворная Ивано-Франковской области окружная избирательная комиссия (ОИК) №87 провела первое заседание.

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает RegioNews.

На заседании присутствовали 12 из 18 членов ОИК, которые приняли присягу. По уважительным причинам на первое заседание не явились два представителя "Европейской Солидарности" и представитель "Партии Шария".

С членами ОИК от партий "Социальная справедливость", "Факел" и Партии Зеленых не удалось связаться и сообщить о заседании.

Комиссия утвердила график дежурства и определила члена ОИК, который будет контролировать поступление, учет и использование денег избирательных фондов кандидатов в народные депутаты Украины. Этими вопросами будет заниматься член ОИК от партии "Патриот" Ярослав Михалкив.

Напомним, ЦИК образовала избирательные комиссии в Донецкой и Ивано-Франковской областях, комиссии должны провести первое заседание до понедельника, 8 февраля.

Ранее ЦИК начала регистрировать кандидатов в нардепы на 87-м округе. Промежуточные выборы в Ивано-Франковской области состоятся 28 марта 2021 года.

Ивано-Франковск комиссия выборы Верховная Рада заседание

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