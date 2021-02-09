Омбудсмену могут запретить жаловаться на президента, Раду и Кабмин: что за закон готовят нардепы
Верховной Раде предлагают запретить подавать индивидуальные жалобы Уполномоченному по правам человека на действия или бездействие президента, Верховной Рады, Кабинета Министров, а также судей Конституционного Суда и других судов.
Как передает RegioNews,
это предусмотрено законопроектом №5019 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования правовых основ деятельности Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека" авторства 16 народных депутатов из разных фракций и групп, обнародованном на сайте парламента.
Законопроектом предлагается, в частности, внести изменения в закон "Об Уполномоченном Верховной Рады по правам человека" и предусмотреть, что "действие настоящего закона не распространяется на деятельность Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, а также судей Конституционного Суда Украины и судей других судов".
Однако, как уточняется в объяснительной записке, "исключение деятельности таких органов из-под сферы действия закона не означает, что Уполномоченный не сможет влиять на деятельность этих органов путем предоставления экспертизы проектов актов, осуществления публичных заявлений и выступлений, предоставления оценки их деятельности с точки зрения рисков для соблюдения прав человека и основных свобод".
Кроме этого, предусматривается снижение минимального возраста для кандидата на должность омбудсмена от 40 до 35 лет, а также расширяются возможности для выдвижения кандидата в омбудсмены. Авторы законопроекта предлагают разрешить выдвигать кандидатов на должность омбудсмена общественным организациям.
Также предлагается вернуть тайное голосование за назначение Уполномоченного ВР по правам человека.
Ранее сообщалось, что чиновников в 2021 году обяжут сдавать экзамен на знание украинского языка.