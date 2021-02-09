Омбудсмену могут запретить жаловаться на президента, Раду и Кабмин: что за закон готовят нардепы

Также предлагается вернуть тайное голосование за назначение Уполномоченного по правам человека

Также предлагается вернуть тайное голосование за назначение Уполномоченного по правам человека

Фото из открытых источников

Верховной Раде предлагают запретить подавать индивидуальные жалобы Уполномоченному по правам человека на действия или бездействие президента, Верховной Рады, Кабинета Министров, а также судей Конституционного Суда и других судов.

Как передает RegioNews,

это предусмотрено законопроектом №5019 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования правовых основ деятельности Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека" авторства 16 народных депутатов из разных фракций и групп, обнародованном на сайте парламента.

Законопроектом предлагается, в частности, внести изменения в закон "Об Уполномоченном Верховной Рады по правам человека" и предусмотреть, что "действие настоящего закона не распространяется на деятельность Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, а также судей Конституционного Суда Украины и судей других судов".

Однако, как уточняется в объяснительной записке, "исключение деятельности таких органов из-под сферы действия закона не означает, что Уполномоченный не сможет влиять на деятельность этих органов путем предоставления экспертизы проектов актов, осуществления публичных заявлений и выступлений, предоставления оценки их деятельности с точки зрения рисков для соблюдения прав человека и основных свобод".

Кроме этого, предусматривается снижение минимального возраста для кандидата на должность омбудсмена от 40 до 35 лет, а также расширяются возможности для выдвижения кандидата в омбудсмены. Авторы законопроекта предлагают разрешить выдвигать кандидатов на должность омбудсмена общественным организациям.

Также предлагается вернуть тайное голосование за назначение Уполномоченного ВР по правам человека.

Ранее сообщалось, что чиновников в 2021 году обяжут сдавать экзамен на знание украинского языка.