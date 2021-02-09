Омбудсмену можуть заборонити скаржитися на президента, Раду і Кабмін: що за закон готуть нардепи

Також пропонується повернути таємне голосування за призначення Уповноваженого ВР з прав людини

Також пропонується повернути таємне голосування за призначення Уповноваженого ВР з прав людини

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Верховній Раді пропонують заборонити подавати індивідуальні скарги Уповноваженому з прав людини на дії чи бездіяльність президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, а також суддів Конституційного Суду та інших судів.

Як передає RegioNews, це передбачено законопроєктом №5019 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правових засад діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" авторства 16 народних депутатів з різних фракцій та груп, який оприлюднено на сайті парламенту.

Законопроєктом пропонується, зокрема, внести зміни до закону "Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини" і передбачити, що "дія цього закону не поширюється на діяльність президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, а також суддів Конституційного Суду України та судів інших судів".

Однак, як уточнюється у пояснювальній записці, "виключення діяльності таких органів з-під сфери дії закону не означає, що Уповноважений не зможе впливати на діяльність цих органів шляхом надання експертизи проєктів актів, здійснення публічних заяв та виступів, надання оцінки їх діяльності з точки зору ризиків для дотримання прав людини і основоположних свобод".

Крім цього, передбачається зниження мінімального віку для кандидата на посаду омбудсмена із 40 до 35 років, а також розширюються можливості для висунення кандидата в омбудсмени. Автори законопроєкту пропонують дозволити висувати кандидатів на посаду омбудсмена громадським організаціям.

Також пропонується повернути таємне голосування за призначення Уповноваженого ВР з прав людини.

Раніше повідомлялося, що чиновників у 2021 році зобов'яжуть складати іспит на знання української мови.