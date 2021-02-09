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09 февраля 2021, 14:47 10

На въездах в столицу накопилось 1400 фур

09 февраля 2021, 14:47 10
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В связи с этим затруднено движение снегоуборочной техники
В связи с этим затруднено движение снегоуборочной техники
Фото из открытых источников
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Во вторник, 9 февраля, на въездах в Киев скопилось более 1400 грузовиков из-за ограничения на въезд крупногабаритной техники в столицу. В связи с этим затруднено движение снегоуборочной техники.

Как пишет RegioNews, об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

"Ограничения для фур въезжать в город затрудняет движение для авто, снегоуборочной техники и водителей грузовиков, которые почти сутки ждали, когда откроют город", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в ночь на вторник был обеспечен проезд государственными дорогами Киевской области и расчищено 50 км основных магистралей столицы.

Как отметили в ведомстве, часть фур уже пропустили в Киев.

"За несколько часов работы это позволило пустить в Киев часть фур, которые еще с вечера понедельника скапливаются на въездах в город. Речь идет об ул.Бажана, ведущей к трассе М-03 Киев - Харьков, об ул.Заболотного - М-05 Киев - Одесса, а также о подъезде к Киеву по Житомирской трассе от границы с областью до м. "Житомирская", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве и пяти областях ограничат движение на дорогах.

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