В Одессе пьяный водитель сбил детей: девочка находится в реанимации

Пострадали восьмилетний мальчик и девятилетняя девочка

Пострадали восьмилетний мальчик и девятилетняя девочка

Фото: Нацполиция

В Одессе 5 февраля пьяный 20-летний водитель "Toyota Prius" столкнулся с микроавтобусом "Ford Transit", в результате чего автомобиль отбросило на пешеходный переход, где на зеленый свет светофора пересекали дорогу двое детей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Одесской области.

Оба ребенка получили травмы и были доставлены в больницу. Сейчас девочка находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Девочку поместили в реанимацию - у нее тяжелая черепно-мозговая травма. У мальчика сотрясение мозга, он находится в отделении травматологии.

Отмечается, что мужчина, который совершил наезд, был пьян. Наличие алкоголя в крови водителя подтвердила экспертиза.

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Харькове пьяный водитель пытался скрыться от полиции и насмерть сбил пешехода.