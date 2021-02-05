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05 февраля 2021, 14:39 762

В Одессе пьяный водитель сбил детей: девочка находится в реанимации

05 февраля 2021, 14:39 762
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Пострадали восьмилетний мальчик и девятилетняя девочка
Пострадали восьмилетний мальчик и девятилетняя девочка
Фото: Нацполиция
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В Одессе 5 февраля пьяный 20-летний водитель "Toyota Prius" столкнулся с микроавтобусом "Ford Transit", в результате чего автомобиль отбросило на пешеходный переход, где на зеленый свет светофора пересекали дорогу двое детей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Одесской области.

Оба ребенка получили травмы и были доставлены в больницу. Сейчас девочка находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Девочку поместили в реанимацию - у нее тяжелая черепно-мозговая травма. У мальчика сотрясение мозга, он находится в отделении травматологии.

Отмечается, что мужчина, который совершил наезд, был пьян. Наличие алкоголя в крови водителя подтвердила экспертиза.

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Харькове пьяный водитель пытался скрыться от полиции и насмерть сбил пешехода.

Одесса ДТП уголовное дело алкоголь дети

 
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