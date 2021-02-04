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ООС: боевики обстреляли позиции украинских военных из гранатометов
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04 февраля 2021, 08:11 51

ООС: боевики обстреляли позиции украинских военных из гранатометов

04 февраля 2021, 08:11 51
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С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано
С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано
Фото: из открытых источников
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В течение прошлых суток, 3 февраля, на подавляющем большинстве участков ответственности частей и подразделений в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина. Только в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Гнутово российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета. А вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты осуществили несколько выстрелов из подствольного гранатомета.

Боевых потерь среди украинских защитников не было", - отмечают в штабе.

С начала текущих суток, 4 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее в районе проведения операции Объединенных сил был зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня.

Донбасс ООС война военная техника боевики

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