ООС: боевики обстреляли позиции украинских военных из гранатометов

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано

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В течение прошлых суток, 3 февраля, на подавляющем большинстве участков ответственности частей и подразделений в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина. Только в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Гнутово российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета. А вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты осуществили несколько выстрелов из подствольного гранатомета.

Боевых потерь среди украинских защитников не было", - отмечают в штабе.

С начала текущих суток, 4 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее в районе проведения операции Объединенных сил был зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня.