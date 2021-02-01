В Раде хотят заслушать отчет Степанова относительно программы вакцинации

Об этом во время согласительного совета парламента заявил первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает RegioNews.

Нужно послушать господина Степанова, на часе вопросов к правительству. Чтобы он нам отчитался о программе вакцинации. И о том, какие все-таки результаты были локдауна. Были достигнуты те цели, которые мы ставили, когда ограничивали деятельность в первую очередь малого бизнеса, креативных индустрий", - заявил Корниенко.