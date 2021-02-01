В Раде хотят заслушать отчет Степанова относительно программы вакцинации
Среди вопросов к главе Минздрава: эффективность и результаты локдауна
Среди вопросов к главе Минздрава: эффективность и результаты локдауна
В Верховной Раде хотят заслушать министра здравоохранения Максима Степанова о готовности программы вакцинации и результатах борьбы с коронавирусом в Украине.
Об этом во время согласительного совета парламента заявил первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает RegioNews.
Нужно послушать господина Степанова, на часе вопросов к правительству. Чтобы он нам отчитался о программе вакцинации. И о том, какие все-таки результаты были локдауна. Были достигнуты те цели, которые мы ставили, когда ограничивали деятельность в первую очередь малого бизнеса, креативных индустрий", - заявил Корниенко.
Напомним, стало известно, когда Украина получит первую партию вакцин от коронавируса.
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