"Я сам по себе": Терехов ответил на обвинения в связи с Аваковым и другими политиками

Терехов вспомнил о том, как попал на работу в горсовет Харькова

Терехов вспомнил о том, как попал на работу в горсовет Харькова

Фото: redpost.com.ua

Секретарь Харьковского горсовета рассказал, есть ли у него связи с Арсеном Аваковым и другими политиками, и вспомнил, как попал на работу в мэрию.

Об этом сообщает RegioNews.

"Моя концепция и позиция следующая: в Харькове — никакой политики в стенах мэрии. Мэрия должна заниматься не политикой, а заниматься хозяйством. Как только мэрия, мэры и все причастные к ним начинают заниматься политикой, — все, хана городу. Не будет в городе ни порядка, не будет ничего в городе. Политикой пусть занимаются в Киеве, в Верховной Раде, но только не в стенах мэрии города Харькова", - сказал он.

Будет ли баллотироваться в мэры Харькова — Терехов пока не объявляет:

"Выборы — выборами. Объявят выборы — будем говорить", - отметил он.

Терехов вспомнил о том, как попал на работу в горсовет.

"Теперь по привязке — не привязке... Знаете, каждый что хочет, то и говорит. Говорите вы... Зачем меня к кому-то привязывать? Зачем? Для чего? Я — Терехов Игорь Александрович. Не надо меня привязывать к одним политикам, к другим, третьим, пятым... Послушайте: это, наверное, кому-то надо, у кого-то мысли какие-то, планы в голове. Работу в мэрии Харькова я начинал с Пилипчуком Михаилом Дмитриевичем, и больше не хотел сюда идти. Очень не хотел идти. Четыре с половиной года я с Аваковым проработал. Очень легко было", - сказал чиновник.

Также он рассказал, что с Кернесом проработал рука об руку 10 лет.

"Переживали хорошее, плохое, нападение, драки. Когда нас ХНР здесь заставляли объявлять, мы дрались. Он с одной стороны двери держал, я — с другой. Прошли Крым и Рим. На Рымарской были вместе, когда там стреляли. Возле памятника Ленину в нас лампады бросали. Все было, но мы вместе созидали... Так чей я человек, скажите мне? Я — сам по себе. Я принадлежу себе и на сегодня отвечаю за жизнедеятельность Харькова", — рассказал секретарь горсовета.

Терехов говорит, что общался с Арсеном Аваковым на совещании в ХОГА по служебным вопросам:

"То, что кому-то хочется меня к кому-то привязать... Да, у меня есть служебные вопросы сейчас — борьба с наркотиками — которые я поднял на совещании с Аваковым. Потому что это одна из проблем города. Мы можем с этим мириться? Это — функция министра МВД, и он дал указания. И он отреагировал на вопрос о студентах на евробляхах, которые сбивают людей и убегают, их найти невозможно".

Нагадаємо, 25 січня в Раді заявили про брак документів для призначення голосування за вибори мера Харкова. Для розгляду питання необхідні ще два документа, які не подали в Харківській мерії.