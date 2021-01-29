"Я сам по собі": Терехов відповів на звинувачення у зв'язку з Аваковим та іншими політиками

Терехов згадав про те, як потрапив на роботу до міськради Харкова

Терехов згадав про те, як потрапив на роботу до міськради Харкова

Фото: redpost.com.ua

Секретар Харківської міськради розповів, чи є у нього зв'язки з Арсеном Аваковим та іншими політиками, і згадав, як потрапив на роботу в мерію.

Про це повідомляє RegioNews.

"Моя концепція і позиція наступна: в Харкові — ніякої політики в стінах мерії. Мерія повинна займатися не політикою, а займатися господарством. Як тільки мерія, мери і всі причетні до них починають займатися політикою, — все, хана місту. Не буде в місті ні порядку, нічого не буде в місті. Політикою нехай займаються в Києві, у Верховній Раді, але тільки не в стінах мерії міста Харкова", - сказав він.

Чи буде балотуватися в мери Харкова — Терехов поки не оголошує:

"Вибори — виборами. Оголосять вибори — будемо говорити", - зазначив він.

Терехов згадав про те, як потрапив на роботу в міськраду.

"Тепер по прив'язці — не прив'язці... Знаєте, кожен що хоче, те й каже. Говорите ви... Навіщо мене до когось прив'язувати? Навіщо? Для чого? Я — Терехов Ігор Олександрович. Не треба мене прив'язувати до політиків, до іншим, третім, п'ятим... Послухайте: це, напевно, комусь треба, у когось думки якісь плани в голові. Роботу в мерії Харкова я починав з Пилипчуком Михайлом Дмитровичем, і більше не хотів сюди йти. Дуже не хотів йти. Чотири з половиною роки я з Аваковим пропрацював. Дуже легко було", - сказав чиновник.

Також він розповів, що з Кернесом пропрацював пліч-о-пліч 10 років.

"Переживали хороше, погане, напад, бійку. Коли нас ХНР тут змушували оголошувати, ми билися. Він з одного боку двері тримав, я — з іншого. Пройшли Крим і Рим. На Римарській були разом, коли там стріляли. Біля пам'ятника Леніну в нас лампади кидали. Все було, але ми разом творили... Так чий я людина, скажіть мені? Я — сам по собі. Я належу собі і на сьогодні відповідаю за життєдіяльність Харкова", — розповів секретар міськради.

Терехов каже, що спілкувався з Арсеном Аваковим на нараді в ХОДА зі службових питань:

"Те, що комусь хочеться мене до когось прив'язати... Так, у мене є службові питання зараз — боротьба з наркотиками — які я порушив на нараді з Аваковим. Тому що це одна з проблем міста. Ми можемо з цим миритися? Це — функція міністра МВС, і він дав вказівки. І він відреагував на запитання про студентів на евробляхах, які збивають людей і тікають, їх знайти неможливо".

Пресконференція секретаря Харківської міської ради Ігоря Терехова Пресконференція секретаря Харківської міської ради Ігоря Терехова Ми в Телеграмі: https://t.me/nakipelovo Posted by Накипело on Friday, January 29, 2021

Нагадаємо, 25 січня у Раді заявили про нестачу документів для призначення голосування за вибори мера Харкова. Для розгляду питання необхідні ще два документи, які не подали в Харківській мерії.