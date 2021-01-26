Зеленский на посту президента в 2020 году заработал более $10 тысяч

В частности, эту сумму составили исключительно начисленные ежемесячно 28 тысяч грн должностного оклада, поскольку никакие надбавки к зарплате главы государства не предусмотрены

В частности, эту сумму составили исключительно начисленные ежемесячно 28 тысяч грн должностного оклада, поскольку никакие надбавки к зарплате главы государства не предусмотрены

Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский получил заработную плату за 2020 год в размере 336 тысяч гривен.

Как пишет RegioNews, об этом сообщают со ссылкой на Государственное управление делами "Українські новини".

"Общая сумма заработной платы, начисленная президенту Украины Владимиру Зеленскому в 2020 году, составляет 336 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

В частности, эту сумму составили исключительно начисленные ежемесячно 28 тысяч грн должностного оклада, поскольку никакие надбавки к зарплате главы государства не предусмотрены.

К тому же из его годовой зарплаты было выплачено 65 520 грн налогов и сборов. Соответственно, за год Зеленскому было выдано 270 480 грн зарплаты. По среднему курсу доллара в 2020 году это чуть более 10 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что около 80 нардепов не получат зарплату за декабрь из-за прогулов.