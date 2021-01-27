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27 января 2021, 18:25

В Минздраве сказали, когда станет известна дата поставки первой партии вакцины от COVID-19

27 января 2021, 18:25
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Тогда также объявят и количество доз
Тогда также объявят и количество доз
Фото: Минздрав
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Дата поставки первой партии вакцины от коронавируса в Украину станет известна 29 января. Будет известно и количество доз.

Как пишет RegioNews со ссылкой на 5.ua, об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он отметил, что после поставки в Украину первой партии пройдет обучение медиков по введению препаратов. Оно будет идти две недели.

"29 января мы точно будем знать количество доз вакцины и дату, когда она может появиться в Украине в феврале. Это будут определенные транши, это не будет сразу вся - 8 миллионов или 16 миллионов", - сказал Ляшко.

Он также снова подчеркнул, что закупка вакцины китайского разработчика Sinovac предусматривает эффективность препарата не менее 70%.

Напомним, ранее в Минздраве заверили, что доступ к вакцине от COVID-19 будет у каждого украинца.

коронавирус Украина вакцина карантин Минздрав
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