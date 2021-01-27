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27 января 2021, 17:58 1

Кабмин продлил страховые выплаты медработникам с COVID-19

27 января 2021, 17:58 1
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Правительство одобрило соответствующий проект постановления
Правительство одобрило соответствующий проект постановления
Фото: КМУ
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Кабинет министров продлил в этом году страховые выплаты медработникам, которые заразились COVID-19. Правительство одобрило соответствующий проект постановления.

Как пишет RegioNews, об этом сообщает правительственный портал.

Этот документ продлил право медицинских работников на одноразовую страховую выплату в случае установления им инвалидности и степени утраты трудоспособности вследствие заболевания COVID-19 во время выполнения профессиональных обязанностей.

Страховые выплаты предусмотрены в размере не менее 300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Продолжено и право членов семей медиков, смерть которых наступила в результате инфицирования коронавирусной болезнью, на разовую страховую выплату в размере, кратном 750 прожиточным минимумам для трудоспособных лиц.

Ранее сообщалось, что Кабмин выделил 879 млн грн на выплаты чиновникам ликвидированных районов.

Кабмин Украина выплаты медики правительство
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