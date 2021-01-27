Кабмин продлил страховые выплаты медработникам с COVID-19
Кабинет министров продлил в этом году страховые выплаты медработникам, которые заразились COVID-19. Правительство одобрило соответствующий проект постановления.
Как пишет RegioNews, об этом сообщает правительственный портал.
Этот документ продлил право медицинских работников на одноразовую страховую выплату в случае установления им инвалидности и степени утраты трудоспособности вследствие заболевания COVID-19 во время выполнения профессиональных обязанностей.
Страховые выплаты предусмотрены в размере не менее 300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.
Продолжено и право членов семей медиков, смерть которых наступила в результате инфицирования коронавирусной болезнью, на разовую страховую выплату в размере, кратном 750 прожиточным минимумам для трудоспособных лиц.
Ранее сообщалось, что Кабмин выделил 879 млн грн на выплаты чиновникам ликвидированных районов.