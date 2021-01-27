Кабмін продовжив страхові виплати медпрацівникам з COVID-19
Кабінет міністрів продовжив у цьому році страхові виплати медпрацівникам, які заразилися COVID-19. Уряд схвалив відповідний проєкт постанови.
Як пише RegioNews про це повідомляє урядовий портал.
Цей документ продовжив право медичних працівників на одноразову страхову виплату в разі встановлення їм інвалідності і ступеня втрати працездатності внаслідок захворювання COVID-19 під час виконання професійних обов'язків.
Страхові виплати передбачені в розмірі не менше 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Продовжено і право членів сімей медиків, смерть яких настала внаслідок інфікування коронавирусной хворобою, на одноразову страхову виплату в розмірі, кратному 750 прожитковим мінімумам для працездатних осіб.
Раніше повідомлялося, що Кабмін виділив 879 млн грн на виплати чиновникам ліквідованих районів.