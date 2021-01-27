13:39  27 січня
Директора комунального підприємства Харкова підозрюють у привласненні мільйона гривень
10:29  27 січня
На Одесу обрушився сильний снігопад: місто паралізоване (ФОТО)
08:11  27 січня
Доба на Донбасі: ОБСЄ зафіксувала 118 порушень, в штабі ООС звітують лише про 5
UA | RU
UA | RU
27 січня 2021, 17:58

Кабмін продовжив страхові виплати медпрацівникам з COVID-19

27 січня 2021, 17:58
Читайте также на русском языке
Уряд схвалив відповідний проєкт постанови
Уряд схвалив відповідний проєкт постанови
Фото: КМУ
Читайте также
на русском языке

Кабінет міністрів продовжив у цьому році страхові виплати медпрацівникам, які заразилися COVID-19. Уряд схвалив відповідний проєкт постанови.

Як пише RegioNews про це повідомляє урядовий портал.

Цей документ продовжив право медичних працівників на одноразову страхову виплату в разі встановлення їм інвалідності і ступеня втрати працездатності внаслідок захворювання COVID-19 під час виконання професійних обов'язків.

Страхові виплати передбачені в розмірі не менше 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Продовжено і право членів сімей медиків, смерть яких настала внаслідок інфікування коронавирусной хворобою, на одноразову страхову виплату в розмірі, кратному 750 прожитковим мінімумам для працездатних осіб.

Раніше повідомлялося, що Кабмін виділив 879 млн грн на виплати чиновникам ліквідованих районів.

Кабмін Україна виплати медики уряд
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Вперед до минулого із "За майбутнє". Полтава без бюджету, але з масовими звільненнями міських посадовців
"Потьомкінські села" Чернишова: як відбувається імітація "Великого будівництва"
Всі публікації »
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Олександр Костенко
Всі блоги »