Фракция "Голос" официально сменила главу в Верховной Раде
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сегодня, 26 января, на первом в 2021 году заседании парламента объявил о смене главы фракции "Голос". Вместо Сергея Рахманина эту должность занял Ярослав Железняк.
Об этом сообщил Разумков во время заседания парламента, передает RegioNews.
В соответствии со статьей 60 Регламента Верховной Рады, а также в соответствии с протоколом собрания фракции партии "Голос" от 28 декабря 2020 года сообщаю об избрании главой депутатской фракции "Голос" Железняка Ярослава Ивановича, заместителем главы фракции – Костенко Романа Васильевича", - рассказал спикер.
Председательствующий сообщил об избрании председателем фракции политической партии "Голос" в #Рада9 народного депутата Ярослава Железняка, заместителем председателя фракции – Романа Костенко pic.twitter.com/Fd8ls96uFm— Верховная Рада Украины (@verkhovna_rada) January 26, 2021
Напомним, что Ярослав Железняк - первый заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. До избрания в Верховную Раду выполнял функции советника министра экономического развития и торговли Степана Кубива.
Ранее сообщалось, что в "Голосе" назвали ответственных за областями на местных выборах.