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22 января 2021, 13:58 310

Судебный процесс против "бриллиантовых прокуроров" затягивается: в Офисе генпрокурора назвали причину

22 января 2021, 13:58 310
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В ОГП отмечают, что через несколько лет закончится срок привлечения их к ответственности
В ОГП отмечают, что через несколько лет закончится срок привлечения их к ответственности
Рixabay
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Офис генерального прокурора говорит о том, что судебный процесс против "бриллиантовых прокуроров" Владимира Шапакина и Александра Корнийца затягивается. Через несколько лет закончится срок привлечения их к ответственности.

Как пишет RegioNews, об этом "РБК-Украина" сказал прокурор в процессе Янис Симонов.

Он отметил, что год назад дело против экс-замначальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца было передано из Голосеевского в Оболонский районный суд. Но за год этот суд не приступил к рассмотрению, а 21 января и вовсе передал дело в Киевский апелляционный суд. Там должны рассмотреть вопрос объединения дела "бриллиантовых прокуроров" и другого процесса - против Корнийца и его сестры по обвинению в незаконном завладении мусороперерабатывающей компании.

"По нашему мнению, это затягивание судебного рассмотрения и попытка сбросить с себя дело. Это разные дела", - отметил Симонов.

По мнению прокуратуры, объединение этих дел приведет к "разрушению" обоих процессов.

Кроме того, есть угроза, что через пару лет истекут сроки привлечения к ответственности Шапакина и Корнийца и они не получат наказание.

"Перебрасывание дела из одного в другой суд ничего хорошего не несет, потому что через 2-3 года закончатся сроки привлечения к ответственности по "бриллиантовому делу". И тогда и бриллианты и деньги придется возвращать этим лицам", - сказал прокурор.

Симонов также подчеркнул, что и Шапакин, и Корниец подали иски о восстановлении в Генпрокуратуре, он они пока что не рассмотрены.

Напомним, в Луганской области осужден экс-чиновник Госгеокадастра за взятку в 500 тысяч.

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