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22 січня 2021, 13:58 307

Судовий процес проти "діамантових прокурорів" затягується: в Офісі генпрокурора назвали причину

22 січня 2021, 13:58 307
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В ОГП наголошують, що через кілька років закінчиться термін притягнення їх до відповідальності
Рixabay
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Офіс генерального прокурора говорить про те, що судовий процес проти "діамантових прокурорів" Володимира Шапакіна і Олександра Корнійця затягується. Через кілька років закінчиться термін притягнення їх до відповідальності.

Як пише RegioNews, про це "РБК-Україна" сказав прокурор в процесі Яніс Симонов.

Він зазначив, що рік тому справу проти ексзаступника начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна та заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця було передано з Голосіївського в Оболонський районний суд. Але за рік цей суд не приступив до розгляду, а 21 січня і зовсім передав справу в Київський апеляційний суд. Там повинні розглянути питання об'єднання справи "діамантових прокурорів" та іншого процесу - проти Корнійця і його сестри за звинуваченням у незаконному заволодінні сміттєпереробної компанії.

"На нашу думку, це затягування судового розгляду і спроба скинути з себе справу. Це різні справи", - зазначив Симонов.

На думку прокуратури, об'єднання цих справ призведе до "руйнування" обох процесів.

Крім того, є загроза, що через пару років закінчаться строки притягнення до відповідальності Шапакіна і Корнійця і вони не отримають покарання.

"Перекидання справи з одного до іншого суду нічого доброго не несе, тому що через 2-3 роки закінчаться строки притягнення до відповідальності за "діамантову справу". І тоді і діаманти і гроші доведеться повертати цим особам", - сказав прокурор.

Симонов також підкреслив, що і Шапакін, і Корнієць подали позови про поновлення в Генпрокуратурі, він вони поки що не розглянуто.

Нагадаємо, в Луганській області засуджено ексчиновника Держгеокадастру за хабар у 500 тисяч.

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