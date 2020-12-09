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09 декабря 2020, 09:01 2188

В центре Киева в подземном переходе убили мужчину

09 декабря 2020, 09:01 2188
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От полученных травм 30-летний потерпевший скончался на месте происшествия
От полученных травм 30-летний потерпевший скончался на месте происшествия
Фото: Kiev Operative
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В подземном переходе на Майдане Независимости произошла драка, во время которой один из мужчин нанес смертельное ножевое ранение другому.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Сообщение о конфликте поступило в полицию в 20:10.

Для проверки информации оперативный дежурный направил на место происшествия следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции и наряды полицейских, которые несут службу в центре столицы”, - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что между мужчинами возник конфликт в ходе которого один из них ударил своего оппонента ножом в живот. От полученных травм 30-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Участники конфликта установлены и доставлены в территориальное управление полиции для выяснения всех обстоятельств случившегося", - добавили в сообщении.

По данному факту следователи Шевченковского управления полиции уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Начато досудебное расследование, проводятся следственные действия.

Напомним, 13 ноября в результате задержания нарушителей, один из полицейских Киева получил 3 огнестрельные ранения. Патрульного госпитализировали медики.

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