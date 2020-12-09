В центре Киева в подземном переходе убили мужчину

От полученных травм 30-летний потерпевший скончался на месте происшествия

От полученных травм 30-летний потерпевший скончался на месте происшествия

Фото: Kiev Operative

В подземном переходе на Майдане Независимости произошла драка, во время которой один из мужчин нанес смертельное ножевое ранение другому.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Сообщение о конфликте поступило в полицию в 20:10.

Для проверки информации оперативный дежурный направил на место происшествия следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции и наряды полицейских, которые несут службу в центре столицы”, - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что между мужчинами возник конфликт в ходе которого один из них ударил своего оппонента ножом в живот. От полученных травм 30-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Участники конфликта установлены и доставлены в территориальное управление полиции для выяснения всех обстоятельств случившегося", - добавили в сообщении.

По данному факту следователи Шевченковского управления полиции уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Начато досудебное расследование, проводятся следственные действия.

Напомним, 13 ноября в результате задержания нарушителей, один из полицейских Киева получил 3 огнестрельные ранения. Патрульного госпитализировали медики.