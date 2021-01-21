В Харькове разоблачили схему с реконструкцией спортплощадок: ущерб оценили в 2,2 миллиона

Ненадлежащее качество работ установлено по 13 объектам, которые реконструировала компания

Ненадлежащее качество работ установлено по 13 объектам, которые реконструировала компания

Фото: khar.gp.gov.ua

В Харькове объявили о подозрении директору фирмы-подрядчика, которая занималась реконструкцией спортивных площадок.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Известно, что фирма-подрядчик заключала договоры на реконструкцию спортплощадок с КП "Харьковский городской центр физического здоровья населения "Спорт для всех" в течение 2016-2019 годов.

По результатам комплексных строительно-технических и экономических экспертиз по 13 объектам установлено ненадлежащее качество выполненных работ, а именно: отсутствие бетонного фундамента, несоответствие проекту размеров слоев покрытия, а также формы, структуры, размера бетонных фундаментов.

Фактические характеристики и качество фундамента, который является главной несущей конструкцией спортивного комплекса, эксплуатация по назначению спортивных площадок невозможна, поскольку они находятся в аварийном состоянии. Общая сумма убытков составляет почти 2,2 млн грн", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве областной прокуратуры сообщено о подозрении директору ООО по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенного повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 191 УК Украины).

Напомним, "продавца вакансий" в Офис президента взяли под арест с залогом в 2,8 млн гривен.