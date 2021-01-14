В "Укроборонпроме" стартовало производство РК "Нептун" для Минобороны

Организаторами акций протеста против повышения коммунальных тарифов в Полтаве, которые сопровождались попыткой прорваться в здание облгосадминистрации и перекрытием дорог в городе, оказались профессио...

Дело не в ЖКХ. Кто стоит за раскачиванием "тарифного майдана" в Полтаве

12 января 2021

Местные коалициады. Кто будет контролировать Черновицкий облсовет

Президентская партия показала на местных выборах на Буковине хороший результат – в двух из трех вновь созданных райсоветах «Слуга народа» без проблем провела своих глав. По этой же логике, именно они ...