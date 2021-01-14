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14 января 2021, 13:48 3

В "Укроборонпроме" стартовало производство РК "Нептун" для Минобороны

14 января 2021, 13:48 3
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ВСУ получат унифицированные пусковые установки, транспортные и транспортно-заряжающие машины
ВСУ получат унифицированные пусковые установки, транспортные и транспортно-заряжающие машины
Фото из открытых источников
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Государственное предприятие "Луч", которое входит в состав "Укроборонпром", начало производство ракетных комплексов "Нептун" по заказу Министерства обороны Украины. Контракт на поставку РК был подписан в конце 2020 года.

Как пишет RegioNews, об этом сообщил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев в Facebook.

"Ознакомились с ходом работ по изготовлению береговых комплексов РК-360 МЦ "Нептун" по заказу Министерства обороны Украины, контракт с которым был заключен в декабре. Речь идет об изготовлении первого дивизиона для украинской армии - ВСУ получат унифицированные пусковые установки, транспортные и транспортно-заряжающие машины, а также передвижной командный пункт", - заявил Гусев.

"Нептун” стане основою нового берегового ракетного щита України! І це реалії, над реалізаціями яких зараз працює одне з...

Posted by Юрій Гусєв on Wednesday, January 13, 2021

Ранее глава "Укроборонпрома" Гусев заявил, что концерн объединил в 6 холдингов 65 предприятий.

Украина Укроборонпром ракета
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