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20 января 2021, 15:43 5

Зеленский ввел в состав СНБО президента НАН

20 января 2021, 15:43 5
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Соответствующий указ глава государства подписал 20 января
Соответствующий указ глава государства подписал 20 января
Фото: НАН
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Президент Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Своим указом Зеленский ввел в состав СНБО президента Национальной академии наук Украины Анатолия Загородного.

Как пишет RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Загородного Анатолия Глебовича - президента Национальной академии наук Украины", - говорится в указе №22/2021.

Отметим, что 7 октября физик Анатолий Загородный был избран президентом Национальной академии наук Украины. Его кандидатуру поддержали 426 человек.

Загородний - директор и заведующий отделом теории и моделирования плазменных процессов Института теоретической физики Национальной академии наук Украины, академик НАНУ, профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, председатель Комиссии НАН украины по научному наследию академика Владимира Вернадского. Автор свыше 200 работ.

Напомним, 29 декабря 2020 года Владимир Зеленский своими указами ввел в действие два решения СНБО.

Украина СНБО РНБО голосование Совет
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