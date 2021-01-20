Зеленський увів до складу РНБО президента НАН
Президент Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України. Своїм указом Зеленський ввів до складу РНБО президента Національної академії наук України Анатолія Заміського.
Як пише RegioNews, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
"Ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Заміського Анатолія Глібовича - президента Національної академії наук України", - йдеться в указі №22/2021.
Зазначимо, що 7 жовтня фізик Анатолій Заміський був обраний президентом Національної академії наук України. Його кандидатуру підтримали 426 осіб.
Загородній - директор і завідувач відділу теорії та моделювання плазмових процесів Інституту теоретичної фізики Національної академії наук України, академік НАНУ, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова Комісії НАНУ з наукової спадщини академіка Володимира Вернадського. Автор понад 200 робіт.
Нагадаємо, 29 грудня 2020 року Володимир Зеленський своїми указами ввів у дію два рішення РНБО.