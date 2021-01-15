Высший антикорсуд продлил следствие по делу "пленок Вовка"

Ранее следственный судья вернул ходатайство обратно детективам

Ранее следственный судья вернул ходатайство обратно детективам

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Следственный судья Антикорсуда Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство детектива НАБУ о продолжении расследования дела о создании преступной организации председателем Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Так, отмечается, что ВАКС удовлетворил ходатайство НАБУ и САП и продолжил расследование дела "пленок ОАСК" до 17 марта.

Ранее судья Бицюк отказался продолжить расследование, вернув ходатайство обратно детективам, но после доработки судья все-таки удовлетворил новое ходатайство.

Напомним, ранее ВАКС объяснил, почему в деле судьи Вовка не продлили срок расследования.

15 января ВАКС оставил без удовлетворения заявления об отводе судьи в деле ОАСК.