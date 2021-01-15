Высший антикорсуд продлил следствие по делу "пленок Вовка"
Ранее следственный судья вернул ходатайство обратно детективам
Ранее следственный судья вернул ходатайство обратно детективам
Следственный судья Антикорсуда Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство детектива НАБУ о продолжении расследования дела о создании преступной организации председателем Окружного админсуда Киева Павла Вовка.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Так, отмечается, что ВАКС удовлетворил ходатайство НАБУ и САП и продолжил расследование дела "пленок ОАСК" до 17 марта.
Ранее судья Бицюк отказался продолжить расследование, вернув ходатайство обратно детективам, но после доработки судья все-таки удовлетворил новое ходатайство.
Напомним, ранее ВАКС объяснил, почему в деле судьи Вовка не продлили срок расследования.
15 января ВАКС оставил без удовлетворения заявления об отводе судьи в деле ОАСК.
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