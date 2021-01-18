Повторные выборы: стало известно, кто побеждает в Борисполе и Новгород-Северском

Появились первые данные параллельного подсчета голосов

Появились первые данные параллельного подсчета голосов

Фото: из открытых источников

Две политические силы, партия "Европейская солидарность" и "Рідний дім", опубликовали первые данные параллельного подсчета голосов на выборах городских глав, которые состоялись вчера, 17 января.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службы партий.

Так, "Европейская солидарность" назвала победителем выборов в Борисполе кандидата Владимира Борисенко.

Поздравляем с убедительной победой кандидата от "Европейской Солидарности" Владимира Борисенко на выборах городского головы в Борисполе!", - написали в Facebook "ЕС".

В то же время, черниговская политсила "Рідний дім" объявила победителем в Новгород-Северском своего кандидата Людмилу Ткаченко.

Согласно параллельному подсчету голосов на выборах Новгород-Северского городского головы побеждает Людмила Ткаченко, выдвиженка партии "Рідний дім", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в трех городах Украины, 17 января, проходили повторные выборы городских председателей. Мэров выбирали в Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском.