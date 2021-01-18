10:58  18 января
Кабмин хочет продлить адаптивный карантин до 31 марта
12:22  18 января
Пожар в одесском отеле: появились новые подробности трагедии
08:06  18 января
Боевики дважды обстреляли позиции ООС на Приазовье из противотанковых гранатометов
UA | RU
UA | RU
18 января 2021, 08:26 4576

Повторные выборы: стало известно, кто побеждает в Борисполе и Новгород-Северском

18 января 2021, 08:26 4576
Читайте також українською мовою
Появились первые данные параллельного подсчета голосов 
Появились первые данные параллельного подсчета голосов 
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Две политические силы, партия "Европейская солидарность" и "Рідний дім", опубликовали первые данные параллельного подсчета голосов на выборах городских глав, которые состоялись вчера, 17 января.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службы партий.

Так, "Европейская солидарность" назвала победителем выборов в Борисполе кандидата Владимира Борисенко.

Поздравляем с убедительной победой кандидата от "Европейской Солидарности" Владимира Борисенко на выборах городского головы в Борисполе!", - написали в Facebook "ЕС".

В то же время, черниговская политсила "Рідний дім" объявила победителем в Новгород-Северском своего кандидата Людмилу Ткаченко.

Согласно параллельному подсчету голосов на выборах Новгород-Северского городского головы побеждает Людмила Ткаченко, выдвиженка партии "Рідний дім", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в трех городах Украины, 17 января, проходили повторные выборы городских председателей. Мэров выбирали в Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском.

выборы голосование Борисполь Кандидат избиратели
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Коалиционные игры: чем закончится политический кризис на Черниговщине
Местные коалициады. Кто будет контролировать Киевский горсовет
Все публикации »
Юрий Бражник
Кирилл Сазонов
Ирина Геращенко
Все блоги »