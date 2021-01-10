В Николаеве люди перекрыли мост из-за повышения тарифов

Ситуацию контролируют правоохранители

Ситуацию контролируют правоохранители

Фото: novosti-n.org

В Николаева сегодня, 10 января, проходит митинг местных жителей против повышения тарифов на электроэнергию, газ и воду.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на novosti-n.

Более 100 местных жителей, которые требуют не повышать цены на коммунальные услуги, перекрыли Ингульский мост, чтобы привлечь внимание местной власти.

Митингующие считают, что власти не понимают, как управлять страной и не смогут повысить уровень жизни украинцев. По их мнению, повышение тарифов на газ, электричество и воду усугубит и без того сложную ситуацию с финансовым положением горожан.

Позже правоохранители разогнали толпу митингующих, перекрывших мост. Однако, люди собрались на Соборной площади возле Николаевского городского совета.

Напомним, 10 января на Харьковщине люди перекрыли дорогу из-за высоких тарифов на газ.