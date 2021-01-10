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На Харьковщине люди перекрыли дорогу из-за высоких тарифов на газ
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10 января 2021, 11:14 4311

На Харьковщине люди перекрыли дорогу из-за высоких тарифов на газ

10 января 2021, 11:14 4311
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Проезд для автомобилей открывают только каждые 15 минут
Проезд для автомобилей открывают только каждые 15 минут
Фото: newsroom.kh.ua
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Под Харьковом вблизи пгт Высокий около 50 граждан перекрыли дорожный переход возле полицейского поста. Они постоянно переходят дорогу и блокируют движение транспорта. Таким образом граждане протестуют против повышения тарифов на транспортировку природного газа.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Telegram-канал "Труха".

Участники акции протеста держат самодельные плакаты с надписью: "Люди не быдло", "Нет тарифогеноцид". На месте происшествия находятся сотрудники полиции. Участники акции протеста пропускают специальный транспорт, а также каждые 15 минут открывают проезд для остальных автомобилей.

В отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области подтверждают факт проведения акции протеста. По сведениям полиции, в перекрытии дороги М-18 (Харьков - Симферополь) принимают участие около 50 граждан. Охрану общественного порядка осуществляют 15 силовиков.

Напомним, тарифы на газ в Украине в январе побьют исторический рекорд. Максимальная цена, которая ожидается в январе - 14 гривен за куб.

Министерство энергетики и Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) получили поручение правительства проверить обоснованность цен на газ частных газсбытов.

газ транспорт митинг дороги протесты цена
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