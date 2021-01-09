В Минздраве прогнозируют рост количества больных COVID-19 уже на этой неделе

Прыжок заболеваемости связан со случаями инфицирования во время новогодних праздников

Прыжок заболеваемости связан со случаями инфицирования во время новогодних праздников

Фото: из открытых источников

Согласно прогнозу Министерства здравоохранения, всплеск количества случаев коронавируса в Украине ожидается уже на этой неделе.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По его словам, введение усиленного карантина продиктовано тем, что после новогодних праздников произойдет скачок заболеваемости. Чтобы избежать большой волны заражений, власти решили ограничить контакты для граждан.

По прогнозам специалистов Минздрава, уже на этой неделе начнется рост случаев заражения коронавирусом.

Если мы сейчас не ввели бы усиленные противоэпидемические мероприятия, то согласно нашим прогнозам, уже через несколько недель нам бы пришлось вводить более жесткий карантин. Период введения усиленных мер карантина с 8 по 24 января совпадает с завершением инкубационного периода заболеваемости Covid-19 у людей, которые потенциально заразились во время новогодних праздников", - сказал Степанов.

Он отметил, что в некоторых регионах ожидают на резкое увеличение количества инфицированных, которые будут источником инфекции для окружающих и составят эпидемическую опасность.

Напомним, Степанов объяснил снижение количества инфицированных COVID-19 в официальной статистике.