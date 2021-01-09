У МОЗ прогнозують зростання кількості хворих COVID-19 вже цього тижня

Стрибок захворюваності пов’язаний із випадками інфікування під час новорічних свят

Стрибок захворюваності пов’язаний із випадками інфікування під час новорічних свят

Фото: із відкритих джерел

Згідно із прогнозом Міністерства охорони здоров’я, сплеск кількості випадків коронавірусу в Україні очікується вже цього тижня.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає RegioNews.

За його словами, запровадження посиленого карантину продиктоване тим, що після новорічних свят відбудеться стрибок захворюваності. Щоб уникнути великої хвилі заражень, влада вирішила обмежити контакти для громадян.

За прогнозами фахівців МОЗу, вже цього тижня почнеться зростання кількості випадків коронавірусу.

Якщо ми зараз не ввели б посилені протиепідемічні заходи, то згідно нашим прогнозам, вже за декілька тижнів нам би довелося вводити більш жорсткий карантин. Період введення посилених карантинних обмежень з 8 по 24 січня збігається із завершенням інкубаційного періоду захворюваності на Covid-19 у людей, які потенційно інфікувалися під час новорічних свят”, - сказав Степанов.

Він зазначив, що у деяких регіонах очікують на різке збільшення кількості інфікованих, які будуть джерелом інфекції для оточуючих і становитимуть епідемічну небезпеку.

Нагадаємо, Степанов пояснив зниження кількості інфікованих COVID-19 в офіційній статистиці.