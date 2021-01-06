В НАПК сказали, какие ошибки в заполнении декларации могут привести к ее проверке

В Украине 1 января стартовала ежегодная кампания декларирования

В Украине 1 января стартовала ежегодная кампания декларирования

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В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции разъяснили, какие декларации могут быть признаны рисковыми и попасть под проверку.

Соответствующее разъяснение опубликовало Агентство, пишет RegioNews.

"Из-за технических ошибок (декларанта, - ред.) автоматическая система логического арифметического контроля может определить вашу декларацию как рискованную. Тогда НАПК должно начать полную проверку вашей декларации", - отметили в НАПК.

Чтобы избежать таких непреднамеренных ошибок в декларации, которые могут стать причиной привлечения к ответственности, НАПК назвало самые распространенные из них.

Так, декларант ошибочно не указывает права пользования объектом недвижимого имущества, в котором он и/или член семьи зарегистрирован, однако не владеет им на праве собственности.

Также декларант может указать права пользования частным домом и одновременно не отметить о праве пользования земельным участком под ним.

Декларант может ошибочно отметить определенный объект в одном разделе и не отметить связанную с ним информацию в другом. Например, в разделе 15 "Работа по совместительству субъекта декларирования" указано на отсутствие объектов для декларирования, а в разделе 11 "Доходы, в том числе подарки" указаны сведения о получении доходов в виде заработной платы по другому месту работы.

Также распространенной является ошибка, когда декларант отражает сведения о приобретении объекта недвижимости, но не указывает информацию о заключении соответствующей сделки. Или отмечает подаренную недвижимость в разделе 3 "Объекты недвижимости", однако не указывает информацию о подарке в разделе 11 "Доходы, в том числе подарки".

Напомним, в Украине 1 января стартовала ежегодная кампания декларирования, которая продлится до 31 марта 2021 года.