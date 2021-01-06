У НАЗК сказали, які помилки в заповненні декларації можуть призвести до її перевірки

В Україні 1 січня стартувала щорічна кампанія декларування

В Україні 1 січня стартувала щорічна кампанія декларування

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У Національному агентстві з питань запобігання корупції роз`яснили, які декларації можуть бути визнані ризиковими та потрапити під перевірку.

Відповідне роз`яснення опублікувало Агентство, пише RegioNews.

"Через технічні помилки (декларанта, - ред.) автоматична система логічного арифметичного контролю може визначити вашу декларацію як ризиковану. Тоді НАЗК повинне буде розпочати повну перевірку вашої декларації", - зазначили в НАЗК.

Аби уникнути таких ненавмисних помилок у декларації, які можуть стати причиною притягнення до відповідальності, НАЗК назвало найбільш розповсюджені з них.

Так, декларант помилково не зазначає права користування об’єктом нерухомого майна, в якому він та/або член сім’ї зареєстрований, однак не володіє ним на праві власності.

Також декларант може не вказати права користування приватним будинком і водночас не зазначити про право користування земельною ділянкою під ним.

Декларант може помилково зазначити певний об’єкт в одному розділі й не зазначити пов’язану з ним інформацію в іншому. Наприклад, у розділі 15 "Робота за сумісництвом суб’єкта декларування" вказано про відсутність об’єктів для декларування, а в розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" зазначено відомості про отримання доходів у вигляді заробітної плати за іншим місцем роботи.

Також розповсюдженою є помилка, коли декларант відображає відомості про придбання об’єкта нерухомості, але не вказує інформацію про укладення відповідного правочину. Чи зазначає подаровану нерухомість в 3 розділі "Об’єкти нерухомості", проте не зазначає інформацію про подарунок у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки".

Нагадаємо, в Україні 1 січня стартувала щорічна кампанія декларування, яка триватиме до 31 березня 2021 року.