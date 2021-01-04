09:39  04 января
Суточный показатель заболеваемости COVID-19 в Украине резко упал: что известно
13:19  03 января
В центре Черновцов произошел взрыв: пострадавший в реанимации
08:11  04 января
Ситуация в ООС: с начала суток на Донбассе наблюдается "тишина"
UA | RU
UA | RU
04 января 2021, 09:06 521

ЦИК официально признала результаты выборов поселковых глав на Полтавщине и Киевщине

04 января 2021, 09:06 521
Читайте також українською мовою
Теперь результаты выборов должны быть обнародованы в местных печатных СМИ
Теперь результаты выборов должны быть обнародованы в местных печатных СМИ
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Центральная избирательная комиссия официально признала Валентину Городянко избранной Пришибским сельским главой (Полтавская область) и Юрия Прилипко избранным Гостомельским поселковым главой (Киевская область).

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Так, Центризбиркомом установленны результаты голосования по выборам Пришибского сельского главы и составлен соответствующий протокол о результатах голосования в едином одномандатном избирательном округе.

Таким образом, на основании указанного протокола ЦИК признала Городянко Валентину Ивановну избранным Пришибским сельским главой. Результаты указанных выборов должны быть официально опубликованы в местном печатном средстве массовой информации", - говорится в сообщении.

В то же время ЦИК учла противоправное бездействие Гостомельской поселковой территориальной избирательной комиссии Бучанского района Киевской области относительно принятия решения о признании Прилипко Ю.И. избранным Гостомельским поселковым главой на первых местных выборах 25 октября 2020 года. А также – считала необходимым на основании протокола о результатах голосования с первых выборов Гостомельского поселкового главы самостоятельно принять соответствующее решение.

На основании соответствующего протокола о результатах голосования ЦИК признала Юрия Прилипко избранным Гостомельским поселковым главой. Результаты указанных первых выборов должны быть официально опубликованы в местном печатном СМИ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтаве установление результатов выборов в городской совет политсилы затягивали судами, но 23 декабря ТИК окончательно объявила результаты выборов в городской совет.

выборы ЦИК село глава голосование ТИК протокол
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать Волынский облсовет
Капкан для президента. Почему отстранение Тупицкого сделает из Зеленского диктатора или посмешище
Все публикации »
Сергей Гайдай
Валентин Ким
Виктория Сюмар
Все блоги »