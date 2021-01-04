ЦИК официально признала результаты выборов поселковых глав на Полтавщине и Киевщине

Теперь результаты выборов должны быть обнародованы в местных печатных СМИ

Теперь результаты выборов должны быть обнародованы в местных печатных СМИ

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Так, Центризбиркомом установленны результаты голосования по выборам Пришибского сельского главы и составлен соответствующий протокол о результатах голосования в едином одномандатном избирательном округе.

Таким образом, на основании указанного протокола ЦИК признала Городянко Валентину Ивановну избранным Пришибским сельским главой. Результаты указанных выборов должны быть официально опубликованы в местном печатном средстве массовой информации", - говорится в сообщении.

В то же время ЦИК учла противоправное бездействие Гостомельской поселковой территориальной избирательной комиссии Бучанского района Киевской области относительно принятия решения о признании Прилипко Ю.И. избранным Гостомельским поселковым главой на первых местных выборах 25 октября 2020 года. А также – считала необходимым на основании протокола о результатах голосования с первых выборов Гостомельского поселкового главы самостоятельно принять соответствующее решение.

На основании соответствующего протокола о результатах голосования ЦИК признала Юрия Прилипко избранным Гостомельским поселковым главой. Результаты указанных первых выборов должны быть официально опубликованы в местном печатном СМИ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтаве установление результатов выборов в городской совет политсилы затягивали судами, но 23 декабря ТИК окончательно объявила результаты выборов в городской совет.