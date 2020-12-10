Разумков не против сократить количество нардепов в Верховной раде

Он пообещал, что будет агитировать коллег поддержать соответствующий закон об изменениях в Конституции.

Он пообещал, что будет агитировать коллег поддержать соответствующий закон об изменениях в Конституции.

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Об этом спикер парламента Дмитрий Разумков заявил в интервью "Вестям", передает RegioNews.

Председатель Верховной рады поддерживает идею сократить количество нардепов в Раде и считает, что это не повлияет на качество работы парламента.

Если взять население в Украине в начале независимости в соотношении с 450 народными депутатами - и взять население страны сегодня, то мы где-то и выходим на показатель в 300 депутатов. Я точно буду за это голосовать и буду агитировать коллег, — рассказал Разумков.

Справка. Верховная Рада 4 февраля рассмотрела в первом чтении изменения к Конституции относительно уменьшения количественного состава парламента и установления пропорциональной избирательной системы для избрания народных депутатов.

Этот закон был одним из первых, которые в конце августа 2019 года во время первого заседания Совета девятого созыва внес в парламент президент Владимир Зеленский и определил его как неотложный.

Напомним, ранее сообщалось, что Разумков оценил вероятность досрочного роспуска парламента.