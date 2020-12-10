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10 декабря 2020, 14:53 10

Разумков не против сократить количество нардепов в Верховной раде

10 декабря 2020, 14:53 10
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Он пообещал, что будет агитировать коллег поддержать соответствующий закон об изменениях в Конституции.
Он пообещал, что будет агитировать коллег поддержать соответствующий закон об изменениях в Конституции.
Фото из открытых источников
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Уменьшение количества до 300 председатель Верховной рады пояснил пропорциональным изменением численности населения.

Об этом спикер парламента Дмитрий Разумков заявил в интервью "Вестям", передает RegioNews.

Председатель Верховной рады поддерживает идею сократить количество нардепов в Раде и считает, что это не повлияет на качество работы парламента.

Если взять население в Украине в начале независимости в соотношении с 450 народными депутатами - и взять население страны сегодня, то мы где-то и выходим на показатель в 300 депутатов. Я точно буду за это голосовать и буду агитировать коллег, — рассказал Разумков.

Справка. Верховная Рада 4 февраля рассмотрела в первом чтении изменения к Конституции относительно уменьшения количественного состава парламента и установления пропорциональной избирательной системы для избрания народных депутатов.

Этот закон был одним из первых, которые в конце августа 2019 года во время первого заседания Совета девятого созыва внес в парламент президент Владимир Зеленский и определил его как неотложный.

Напомним, ранее сообщалось, что Разумков оценил вероятность досрочного роспуска парламента.

Дмитрий Разумков Верховная Рада нардепы законопроект парламент
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