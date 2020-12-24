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24 декабря 2020, 17:41 136

СМИ узнали детали подозрения, которое собираются предъявить главе КСУ Тупицкому

24 декабря 2020, 17:41 136
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Фото из открытых источников
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Подозрение главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому, которое ему готовит Офис генпрокурора, будет вручено по статьям 384 ("Введение в заблуждение суда") и 386 ("Препятствование появления свидетеля") УК.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Страну".

Сообщается, что на днях в программе "Схемы" от "Радио Свобода" вышли записи разговора в 2018 году Тупицкого с донецким предпринимателем Дрегером, в которых Тупицкий убеждал Дрегера не давать против него показаний. На "Радио Свобода" сейчас предполагают, что подозрение будет вручаться именно по этому эпизоду.

Кроме того, по данным "Страны", активизировалось расследование еще одного дела, в котором фигурирует Тупицкий - а именно о незаконном увольнении с поста главы КСУ его прежнего руководителя Станислава Шевчука.

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация, что Офис генерального прокурора планирует вручить повестку главе Конституционного суда Александру Тупицкому с целью вызова для предъявления ему подозрения.

суд Украина криминал подозрение КСУ
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