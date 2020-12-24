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24 декабря 2020, 17:59 43

Главе КСУ Тупицкому таки вручили повестку о вызове в Офис генпрокурора

24 декабря 2020, 17:59 43
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Тупицкий уже из-за полученной повестки подготовил ряд ходатайств в Офис генпрокурора
Тупицкий уже из-за полученной повестки подготовил ряд ходатайств в Офис генпрокурора
Фото из открытых источников
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Председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий получил повестку о вызове в Офис генерального прокурора. Однако в суде отказались предоставлять любую иную информацию о дела.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Марьяна Гайовская-Ковбасюк, пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Україна".

"Да, уже получил повестку, - ред.). Пока это вся информация", - сказала она.

В то же время пресс-служба КСУ сообщила на странице в Facebook о том, что Тупицкий из-за полученной повестки подготовил ряд ходатайств в Офис генпрокурора. Его вызывают для вручения подозрения.

"Результаты их рассмотрения должны быть учтены во время процессуального действия, а именно - сообщение о подозрении в совершении уголовного правонарушения, в соответствии с требованиями действующего законодательства", - добавили в КСУ.

𝙐𝘼𝙀𝙉𝙂 Информация относительно повестки Председателю Конституционного Суда Украины Несмотря на многочисленные обращения представителей...

Posted by Конституционный Суд Украины - официальная страница on Thursday, December 24, 2020

Ранее сообщалось, что подозрения председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицькому, которую ему готовит Офис генпрокурора, будет вручена по статьям 384 ("Введение в заблуждение суда") и 386 ("Препятствование появлению свидетеля") УК.

суд Украина подозрение Конституционный суд КСУ
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