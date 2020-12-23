Премьер-министр Шмыгаль посетит Херсонскую область с рабочим визитом
Глава правительства планирует ознакомиться с новым энергообъектом в объединенной энергетической системе государства
Глава правительства планирует ознакомиться с новым энергообъектом в объединенной энергетической системе государства
24 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит Херсонскую область с рабочим визитом.
Об этом сообщает официальный сайт Херсонской облгосадминистрации, передает RegioNews.
24 декабря Херсонщину с рабочей поездкой посетит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль", - говорится в сообщении.
В рамках визита Денис Шмыгаль ознакомится с новым энергообъектом в объединенной энергетической системе Украины - подстанцией 750 кВ "ЗАЭС - ПС "Каховская".
В областной администрации добавили, что после осмотра энергообъекта состоится общение главы правительства с представителями СМИ.
Напомним, Украина достигла значительного прогресса в развитии общин и регионов, - Шмыгаль.
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