Корниенко таки планирует поехать на отдых за границу
Ранее во фракции "Слуга народа" договорились не посещать в этом году дорогие заграничные курорты
Ранее во фракции "Слуга народа" договорились не посещать в этом году дорогие заграничные курорты
Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что планирует отдыхать на новогодние праздники за границей.
Об этом он сказал в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNEWS, пишет RegioNews.
Корниенко сообщил, что количество вариантов сейчас ограничено, поэтому он, как и многие соотечественники, поедет в Египет.
Напомним, ранее заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что народные депутаты договорились не ехать на новогодние каникулы на дорогие курорты.
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