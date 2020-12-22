Корниенко таки планирует поехать на отдых за границу

Ранее во фракции "Слуга народа" договорились не посещать в этом году дорогие заграничные курорты

Ранее во фракции "Слуга народа" договорились не посещать в этом году дорогие заграничные курорты

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Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что планирует отдыхать на новогодние праздники за границей.

Об этом он сказал в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNEWS, пишет RegioNews.

Корниенко сообщил, что количество вариантов сейчас ограничено, поэтому он, как и многие соотечественники, поедет в Египет.

Напомним, ранее заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что народные депутаты договорились не ехать на новогодние каникулы на дорогие курорты.