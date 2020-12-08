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08 декабря 2020, 13:19 1172

Суд оставил без изменения меру пресечения в отношении Гладковского

08 декабря 2020, 13:19 1172
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Постановление обжалованию не подлежит
Постановление обжалованию не подлежит
Фото: скриншот видео
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Высший антикоррупционный суд не изменил меру пресечения бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олегу Гладковскому.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Сегодня, 8 декабря, следственная судья Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения ходатайство адвоката бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны об изменении меры пресечения”, - говорится в сообщении.

Напомним, действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что САП и НАБУ завершили следствие по делу Гладковского.

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