Суд оставил без изменения меру пресечения в отношении Гладковского
Высший антикоррупционный суд не изменил меру пресечения бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олегу Гладковскому.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
Сегодня, 8 декабря, следственная судья Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения ходатайство адвоката бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны об изменении меры пресечения”, - говорится в сообщении.
Напомним, действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что САП и НАБУ завершили следствие по делу Гладковского.