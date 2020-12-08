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08 декабря 2020, 09:06 4

В Раде разработали антикоррупционный законопроект для судей

08 декабря 2020, 09:06 4
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Законопроект призван решить конституционный кризис
Законопроект призван решить конституционный кризис
Фото: из открытых источников
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Рабочая группа в Верховной Раде разработала законопроект, который должен урегулировать конституционный кризис в Украине. Согласно документу, предусматривается создание механизма контроля за соблюдением судьями антикоррупционного законодательства.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении представителя парламента в Конституционном суде Ольги Совгиря в Telegram-канале.

По ее словам, законопроект предусматривает внесение изменений в закон о предотвращении коррупции, чтобы привести его в редакцию, которая действовала до скандального решения КСУ от 27 октября. Механизм, который предлагает рабочая группа Рады будет включать три основных момента:

  • порядок проверки деклараций и мониторинга жизни судей НАПК будет утверждать по согласованию с Высшим советом правосудия и КСУ;
  • ВСП и собрание судей КСУ будут иметь полномочия вносить НАПК обязательные к рассмотрению представления об устранении нарушений, содержащих признаки нарушения гарантий независимости судей;
  • порядок полной проверки деклараций и мониторинга образа жизни судей будет разрабатываться НАПК в месячный срок и в месячный срок будет согласовываться с ВРУ и КСУ, а в случае отсутствия согласования полная проверка деклараций судей будет проводиться в общем порядке.

"Законопроектом также предусматривается запрет для НАЗК вносить предписания по вопросам, которые непосредственно касаются осуществления судьей правосудия, а также осуществление судьей КСУ конституционного производства", - добавила Совгиря.

Напомним,4 декабря Верховная Рада Украины во время заседания проголосовала за законопроект о возобновлении ответственности за недостоверное декларирование.

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