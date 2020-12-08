В Раді розробили антикорупційний законопроєкт для суддів

Законопроєкт покликаний вирішити конституційну кризу

Законопроєкт покликаний вирішити конституційну кризу

Фото: з відкритих джерел

Робоча група у Верховній Раді розробила законопроєкт, що має врегулювати конституційну кризу в Україні. Згідно із документом, передбачається створення механізму контролю за дотриманням суддями антикорупційного законодавства.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні представника парламенту в Конституційному суді Ольги Совгиря у Telegram-каналі.

За її словами, законопроєкт передбачає внесення змін у закон про запобігання корупції, щоб привести його у редакцію, яка діяла до скандального рішення КСУ від 27 жовтня. Механізм, який пропонує робоча група Ради включатиме три основні моменти:

порядок перевірки декларацій та моніторингу життя суддів НАЗК буде затверджувати за погодженням з Вищою радою правосуддя та КСУ;

ВРП та збори суддів КСУ матимуть повноваження вносити НАЗК обов’язкові до розгляду подання про усунення порушень, які містять ознаки порушення гарантій незалежності суддів;

порядок повної перевірки декларацій і моніторингу способу життя суддів розроблятиметься НАЗК в місячний строк і в місячний строк погоджуватиметься з ВРП та КСУ, а у разі відсутності погодження повна перевірка декларацій суддів буде проводитися в загальному порядку.

"Законопроєктом також передбачається заборона для НАЗК вносити приписи з питань, які безпосередньо стосуються здійснення суддею правосуддя, а також здійснення суддею КСУ конституційного провадження", - додала Совгиря.

Нагадаємо,4 грудня Верховна Рада України під час засідання проголосувала за законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірне декларування.