В Раді розробили антикорупційний законопроєкт для суддів
Робоча група у Верховній Раді розробила законопроєкт, що має врегулювати конституційну кризу в Україні. Згідно із документом, передбачається створення механізму контролю за дотриманням суддями антикорупційного законодавства.
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні представника парламенту в Конституційному суді Ольги Совгиря у Telegram-каналі.
За її словами, законопроєкт передбачає внесення змін у закон про запобігання корупції, щоб привести його у редакцію, яка діяла до скандального рішення КСУ від 27 жовтня. Механізм, який пропонує робоча група Ради включатиме три основні моменти:
- порядок перевірки декларацій та моніторингу життя суддів НАЗК буде затверджувати за погодженням з Вищою радою правосуддя та КСУ;
- ВРП та збори суддів КСУ матимуть повноваження вносити НАЗК обов’язкові до розгляду подання про усунення порушень, які містять ознаки порушення гарантій незалежності суддів;
- порядок повної перевірки декларацій і моніторингу способу життя суддів розроблятиметься НАЗК в місячний строк і в місячний строк погоджуватиметься з ВРП та КСУ, а у разі відсутності погодження повна перевірка декларацій суддів буде проводитися в загальному порядку.
"Законопроєктом також передбачається заборона для НАЗК вносити приписи з питань, які безпосередньо стосуються здійснення суддею правосуддя, а також здійснення суддею КСУ конституційного провадження", - додала Совгиря.
Нагадаємо,4 грудня Верховна Рада України під час засідання проголосувала за законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірне декларування.