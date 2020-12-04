У депутата "Партии Шария" в Одессе сгорел магазин - заявляют о подпале

Имущество пострадавшей частично удалось спасти

Имущество пострадавшей частично удалось спасти

Фото: Facebook

У депутата Одесского городского совета от "Партии Шария" Анны Шабановой сгорел магазин. По ее словам, подпал связан с ее депутатской деятельностью.

Как сообщает RegioNews, об этом депутат написала на своей странице в Facebook.

Я связываю это с конфликтом, травлей и давлением, которые пытаются разогнать в сети уже несколько дней. Таких совпадений не бывает. Никогда не думала, что с самого начала работы депутатом мне придется столкнуться с подобными ужасными методами борьбы", - написала Анна.

По ее словам, сейчас на месте работает экспертная группа и выясняет причину пожара. По данным ГСЧС, огонь уничтожил имущество магазина, однако спасателям удалось спасти промышленные товары на 500 тысяч гривен.

Происшествие прокомментировал также и лидер партии Анатолий Шарий.

С чем это я связываю? Ну, во первых, с полным разгулом преступности. Ужасным просто беспределом, который происходит в Украине везде... я боюсь, что вполне возможно такие злодеяния будут продолжаться", - отметил он.

Ранее сообщалось, что 4 декабря представители трех партий заблокировали трибуну Одесского облсовета.