На Херсонщине заблокировали "схему" минимизации налогов на 8 миллионов
В Херсонской области Служба безопасности Украины задокументировала факты организации схемы систематического уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Представитель местной коммерческой структуры наладил механизм минимизации обязательных платежей в государственный бюджет. Для реализации сделки делец создал группы фиктивных ФЛП, через которые он поставлял продовольственную продукцию на производственные мощности в различных регионах. После этого готовые товары поступали к сетей оптовой и розничной торговли", - говорится в сообщении.
Таким образом, только за первое полугодие текущего года за противоправную деятельность фигурантов государство недополучила 8 миллионов гривен налоговых поступлений в бюджет.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечении к ответственности лиц, причастных к сделке.
Напомним, ранее в Херсонской области правоохранители задержали военкома на взятке.