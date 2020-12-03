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03 декабря 2020, 12:49 488

На Херсонщине заблокировали "схему" минимизации налогов на 8 миллионов

03 декабря 2020, 12:49 488
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Для реализации сделок были созданы группы фиктивных ФЛП, через которые продавали продукцию в регионы
Для реализации сделок были созданы группы фиктивных ФЛП, через которые продавали продукцию в регионы
Фото: СБУ
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В Херсонской области Служба безопасности Украины задокументировала факты организации схемы систематического уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Представитель местной коммерческой структуры наладил механизм минимизации обязательных платежей в государственный бюджет. Для реализации сделки делец создал группы фиктивных ФЛП, через которые он поставлял продовольственную продукцию на производственные мощности в различных регионах. После этого готовые товары поступали к сетей оптовой и розничной торговли", - говорится в сообщении.

Таким образом, только за первое полугодие текущего года за противоправную деятельность фигурантов государство недополучила 8 миллионов гривен налоговых поступлений в бюджет.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечении к ответственности лиц, причастных к сделке.

Напомним, ранее в Херсонской области правоохранители задержали военкома на взятке.

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