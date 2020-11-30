Раде рекомендуют установить ответственность за выжигание травы и поджоги лесов

Соответствующее решение принял комитет по вопросам экологической политики и природопользования

Соответствующее решение принял комитет по вопросам экологической политики и природопользования

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на информационное управление Аппарата Верховной Рады.

Соответствующее решение принял комитет по вопросам экологической политики и природопользования.

Этим законом запрещается уничтожение или повреждение растительности, выжигание сухой растительности или ее остатков на землях водного фонда, в том числе в прибрежных защитных полосах и на островах.

Профильный подкомитет согласовал позицию, которой предлагается ввести неполный запрет на уничтожение или выжигание сухой растительности или их остатков, а такие работы могут проводиться в случаях, определенных профильным министерством.

"Во время заседания также было решено разработать законопроект о необходимые изменений, касающиеся предотвращения лесных пожаров, к закону "О землеустройстве". Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект во втором чтении и в целом", - указано в сообщении.

Напомним, на Луганщине руководство ГСЧС подозревают в халатности из-за масштабных пожаров.