Конституционный кризис: Разумков раскритиковал работу комитета правовой политики

Он дважды давал поручения комитету предоставить предложения по выходу из кризиса

Он дважды давал поручения комитету предоставить предложения по выходу из кризиса

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Об этом он сообщил на заседании Согласительного совета 30 ноября, передает RegioNews.

"Если мы за 2 недели не можем провести заседание и можем рассмотреть только 4 вопроса, возникает логичный вопрос у меня: а что мы делаем? Сегодня Верховная Рада должна демонстрировать свою эффективность. Я очень надеюсь, что это просто какая-то безалаберность, а не некомпетентность, а тем более - что это не связано с торможением процесса, потому что на повестке дня стояли вопросы именно для помощи рабочей группе в будущем выйти из кризисной ситуации, которую мы наблюдаем после беспрецедентного решения Конституционного суда", - подчеркнул спикер.

Он считает, что депутаты имеют достаточно большие зарплаты, чтобы им хватало времени и таланта заниматься своими непосредственными обязанностями.

Ранее сообщалось, что председатели фракций Верховной Рады в понедельник, 30 ноября, вновь соберутся на совещание.