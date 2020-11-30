13:58  30 листопада
Разумков не виключає введення локдауну в Україні
12:08  30 листопада
Житомирська ОДА перевірить лікарню, яку розкритикував міністр Степанов
13:35  30 листопада
Степанова знову запросять на годину запитань до уряду
UA | RU
UA | RU
30 листопада 2020, 12:13 12

Конституційна криза: Разумков розкритикував роботу комітету правової політики

30 листопада 2020, 12:13 12
Читайте также на русском языке
Він двічі давав доручення комітету надати пропозиції щодо виходу з кризи
Він двічі давав доручення комітету надати пропозиції щодо виходу з кризи
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова обурило недбале ставлення до його доручень. Він попросив апарат парламенту розібратися.

Про це він повідомив на засіданні Погоджувальної ради 30 листопада, передає RegioNews.

"Якщо ми за 2 тижні не можемо провести засідання і можемо розглянути тільки 4 питання, виникає логічне запитання в мене: а що ми робимо? Сьогодні Верховна Рада повинна демонструвати свою ефективність. Я дуже сподіваюсь, що це просто якась безалаберність, а не некомпетентність, а тим більше - що це не пов’язано з гальмуванням процесу, бо на порядку денному стояли питання саме для допомоги робочій групі в майбутньому вийти з кризової ситуації, яку ми спостерігаємо після безпрецедентного рішення Конституційного суду", - підкреслив спікер.

Він вважає, що депутати мають досить великі зарплати, щоб їм вистачало часу і таланту займатися своїми безпосередніми обов'язками.

Раніше повідомлялося, що голови фракцій Верховної Ради в понеділок, 30 листопада, знову зберуться на нараду.

ВР спікер Конституція Дмитро Разумков криза комітет
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Запорізьку облраду
Віктор Глеба: "Будівельна мафія" разом з Чернишовим і Шуляк змовилися проти реформ Зеленського
Всі публікації »
Єгор Соболєв
Кирило Сазонов
Олег Саакян
Всі блоги »