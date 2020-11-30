Конституційна криза: Разумков розкритикував роботу комітету правової політики

Він двічі давав доручення комітету надати пропозиції щодо виходу з кризи

Він двічі давав доручення комітету надати пропозиції щодо виходу з кризи

Фото: з відкритих джерел

Про це він повідомив на засіданні Погоджувальної ради 30 листопада, передає RegioNews.

"Якщо ми за 2 тижні не можемо провести засідання і можемо розглянути тільки 4 питання, виникає логічне запитання в мене: а що ми робимо? Сьогодні Верховна Рада повинна демонструвати свою ефективність. Я дуже сподіваюсь, що це просто якась безалаберність, а не некомпетентність, а тим більше - що це не пов’язано з гальмуванням процесу, бо на порядку денному стояли питання саме для допомоги робочій групі в майбутньому вийти з кризової ситуації, яку ми спостерігаємо після безпрецедентного рішення Конституційного суду", - підкреслив спікер.

Він вважає, що депутати мають досить великі зарплати, щоб їм вистачало часу і таланту займатися своїми безпосередніми обов'язками.

Раніше повідомлялося, що голови фракцій Верховної Ради в понеділок, 30 листопада, знову зберуться на нараду.