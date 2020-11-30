Конституційна криза: Разумков розкритикував роботу комітету правової політики
Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова обурило недбале ставлення до його доручень. Він попросив апарат парламенту розібратися.
Про це він повідомив на засіданні Погоджувальної ради 30 листопада, передає RegioNews.
"Якщо ми за 2 тижні не можемо провести засідання і можемо розглянути тільки 4 питання, виникає логічне запитання в мене: а що ми робимо? Сьогодні Верховна Рада повинна демонструвати свою ефективність. Я дуже сподіваюсь, що це просто якась безалаберність, а не некомпетентність, а тим більше - що це не пов’язано з гальмуванням процесу, бо на порядку денному стояли питання саме для допомоги робочій групі в майбутньому вийти з кризової ситуації, яку ми спостерігаємо після безпрецедентного рішення Конституційного суду", - підкреслив спікер.
Він вважає, що депутати мають досить великі зарплати, щоб їм вистачало часу і таланту займатися своїми безпосередніми обов'язками.
Раніше повідомлялося, що голови фракцій Верховної Ради в понеділок, 30 листопада, знову зберуться на нараду.