В НАПК хотят, чтобы за ложь в декларации на более 1 млн гривен сажали в тюрьму

Там считают, что иначе эффективное предотвращение коррупции будет невозможным

Там считают, что иначе эффективное предотвращение коррупции будет невозможным

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В Национальном агентстве по предотвращению коррупции настаивают, что за умышленное указание недостоверных сведений на более 1 млн гривен должно предусматриваться лишение свободы. Иначе эффективное предотвращение коррупции будет невозможным.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"НАПК подчеркивает: эффективное предотвращение коррупции возможно только при условии, если новая статья Уголовного кодекса предусматривает возможность лишения свободы за умышленное недостоверное декларирование на сумму свыше 1,051 млн грн (500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 01.01.2020)", - указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что наказание в виде лишения свободы за недостоверные данные в декларациях - это эффективный инструмент предотвращения коррупции.

"Осознавая возможную ответственность, должностные лица имеют конкретную мотивацию для добросовестного заполнения декларации. Наличие ответственности только в виде штрафа никоим образом не пугать коррупционеров - они вполне смогут оплатить его за счет средств, полученных нечестным путем", - объясняют в Нацагентстве.

Напомним, что НАПК прошлом месяце внесло сведения о 602 лицах в реестр коррупционеров.