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23 ноября 2020, 15:57 2

Местные выборы: в каких городах больше всего жаловались на нарушения во время выборов

23 ноября 2020, 15:57 2
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Наибольшее количество нарушений касалось фотографирования избирательного бюллетеня
Наибольшее количество нарушений касалось фотографирования избирательного бюллетеня
Фото из открытых источников
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Гражданская сеть ОПОРА зафиксировала 275 инцидентов, связанных с организацией проведения повторного голосования в 11 общинах 22 ноября. В двух городах их зафиксировали больше всего.

Об этом сообщила председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"В целом наша организация зафиксировала 275 инцидентов, связанных с организацией проведения выборов, дня голосования, нарушениями, которые сопровождали этот процесс", - рассказала Айвазовская.

Так, наибольшее количество обращений и заявлений, нарушений, было зафиксирована в городе Днепре.

"По данным полиции, это 206 с 407. То есть это фактически половина от всех поступивших в органы правопорядка. Тогда как, например, на втором месте является Львовская область, где проходили выборы в двух территориальных общинах и всего поступило всего 46 сообщений. Другие города обеспечили еще меньший рейтинг", - отметила Авазовська.

Наибольшее количество нарушений касалось фотографирования избирательного бюллетеня. В частности, 177 инцидентов зафиксированы полицией, тогда как по данным наблюдателей ОПОРЫ такие нарушения были осуществлены на более чем 13% избирательных участков. Наибольшая их численность приходится тоже на город Днепр.

Напомним, ранее стало известно, какие партии получили наибольшую поддержку избирателей.

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