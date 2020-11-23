Местные выборы: в каких городах больше всего жаловались на нарушения во время выборов

Наибольшее количество нарушений касалось фотографирования избирательного бюллетеня

Наибольшее количество нарушений касалось фотографирования избирательного бюллетеня

Фото из открытых источников

Гражданская сеть ОПОРА зафиксировала 275 инцидентов, связанных с организацией проведения повторного голосования в 11 общинах 22 ноября. В двух городах их зафиксировали больше всего.

Об этом сообщила председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"В целом наша организация зафиксировала 275 инцидентов, связанных с организацией проведения выборов, дня голосования, нарушениями, которые сопровождали этот процесс", - рассказала Айвазовская.

Так, наибольшее количество обращений и заявлений, нарушений, было зафиксирована в городе Днепре.

"По данным полиции, это 206 с 407. То есть это фактически половина от всех поступивших в органы правопорядка. Тогда как, например, на втором месте является Львовская область, где проходили выборы в двух территориальных общинах и всего поступило всего 46 сообщений. Другие города обеспечили еще меньший рейтинг", - отметила Авазовська.

Наибольшее количество нарушений касалось фотографирования избирательного бюллетеня. В частности, 177 инцидентов зафиксированы полицией, тогда как по данным наблюдателей ОПОРЫ такие нарушения были осуществлены на более чем 13% избирательных участков. Наибольшая их численность приходится тоже на город Днепр.

Напомним, ранее стало известно, какие партии получили наибольшую поддержку избирателей.