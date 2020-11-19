11:13  19 ноября
Мэр Ивано-Франковска заявил, что в городе таки введут карантин выходного дня
12:56  19 ноября
В ГБР сообщили новые возможные причины масштабного пожара на Луганщине
12:22  19 ноября
Половина украинцев выступает против карантина выходного дня, - социологи
UA | RU
UA | RU
19 ноября 2020, 15:54 6

Зеленский представил послам стран "Большой семерки" пути урегулирования конституционного кризиса

19 ноября 2020, 15:54 6
Читайте також українською мовою
Послы стран G7 поддержали усилия Зеленского для реализации судебной реформы
Послы стран G7 поддержали усилия Зеленского для реализации судебной реформы
Офис президента
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с послами стран "Большой семерки" (G7) ситуацию с Конституционным судом. Глава государства представил послам G7 шаги для выхода из конституционного кризиса в Украине.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Среди предложенных президентом шагов: восстановление до конца года уголовной ответственности за недостоверное декларирование, возврат всех контрольных функций Национального агентства по борьбе с коррупцией и решения вопроса Конституционного суда.

"Убежден, что есть насущная необходимость восстановить доверие граждан Украины к судебной системе. Именно сейчас - лучшее время для реализации судебной реформы", - подчеркнул глава государства.

Со своей стороны послы стран G7 поддержали усилия Зеленского для реализации судебной реформы и быструю реакцию украинской власти на решение КСУ. Кроме того, стороны разговора согласились, что необходимо обеспечить процедуру честного и прозрачного отбора новых судей КСУ.

Напомним, ранее представитель Зеленского в КСУ заявил, что несколько судей не хотят принимать участие в заседаниях.

президент
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Причудливые альянсы Славянска: Лях, Придворов и фактор Штепы
Вилкул снялся: как на "малой родине" Зеленского подфартило ахметовскому "слуге"
Все публикации »
Юрий Гаврилечко
Кирилл Сазонов
Виктор Балога
Все блоги »