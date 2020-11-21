Названо количество уголовных дел, которые возбудили во время местных выборов
Всего поступило 16 664 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства
Всего поступило 16 664 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства
С начала избирательной кампании, 5 сентября, правоохранители открыли 1154 уголовных производств относительно местных выборов в Украине. Всего поступило 16 664 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
Отмечается, что 737 дел было возбуждено по фактам нарушения избирательного законодательства, а еще 417 - связанные с избирательным процессом.
Также правоохранители составили 2 480 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства.
Напомним, ранее в Комитете избирателей объяснили низкую явку во втором туре выборов.
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